أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

قاد النجم الفلسطيني حامد حمدان المحترف ضمن صفوف بتروجيت، منتخب بلاده اليوم الخميس، لتحقيق تعادل إيجابي أمام تونس في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

وتعادل منتخب فلسطين مع تونس بنتيجة 2-2، حيث تمكن حمدان من تسجيل هدف تقليص الفارق للفدائيين بعدما كان منتخب بلاده متأخر بهدفين، قبل أن يدرك التعادل زميله زيد قنبر في الدقيقة ال٨٥ من المباراة.

ويعد هدف حامد حمدان، هو الأول له في بطولة كأس العرب، والتي ظهر بها بشكل جيد مما جعله محط أنظار متابعين البطولة.

ونشر حامد حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي صورة له بقميص منتخب فلسطين وكتب عليها: "لأجل شعب فلسطين".

