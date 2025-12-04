مباريات الأمس
موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

05:35 ص 04/12/2025
يستعد منتخب قطر مستضيف بطولة كأس العرب، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، عندما يصطدم مع نظيره منتخب سوريا.

وتأتي مباراة قطر وسوريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب التي انطلقت مطلع الشهر الجاري.

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة قطر وسوريا، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وسوريا

تذاع المباراة عبر قنوات:

Al Kass Sports

Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

ترتيب قطر وسوريا في كأس العرب

خسر منتخب قطر من فلسطين بالجولة الأولى، بينما فاز منتخب سوريا على تونس، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

