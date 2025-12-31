هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، واختياره لتمثيل منتخب أسود الأطلس.

وقال لويس دي لا فوينتي، في تصريحات نقلها موقع "ريفيلو": "تم استدعاء إبراهيم دياز في الأول من مارس، لكنه رفض الاستدعاء في التاسع منه، وقال لي: لن ألعب إلا للمغرب".

واختار إبراهيم دياز الذي ولد في ملقة لأم إسبانية وأب مغربي، تمثيل منتخب أسود الأطلس، في مارس الماضي، ويلعب حاليا ضمن منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025.

اقرأ أيضًا:

هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة



هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟



