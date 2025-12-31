مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

"لن ألعب إلا للمغرب".. دي لا فوينتي يتحدث عن رفض إبراهيم دياز تمثيل منتخب إسبانيا

كتب : هند عواد

10:32 ص 31/12/2025
تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، واختياره لتمثيل منتخب أسود الأطلس.

وقال لويس دي لا فوينتي، في تصريحات نقلها موقع "ريفيلو": "تم استدعاء إبراهيم دياز في الأول من مارس، لكنه رفض الاستدعاء في التاسع منه، وقال لي: لن ألعب إلا للمغرب".

واختار إبراهيم دياز الذي ولد في ملقة لأم إسبانية وأب مغربي، تمثيل منتخب أسود الأطلس، في مارس الماضي، ويلعب حاليا ضمن منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025.

هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة

هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟

