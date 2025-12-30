إعلان

تحالف دعم الشرعية باليمن: طالبنا الإمارات بمنع خروج الأسلحة من ميناء المكلا

كتب : محمود الطوخي

10:22 م 30/12/2025

تركي المالكي

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي، الثلاثاء، إن تم إبلاغ مسؤولين رفيعي المستوى بدولة الإمارات بمنع خروج الأسلحة التي كانت على متن السفينتين من ميناء (المكلا) لتفادي ذهابها لمناطق الصراع.

وأوضح المالكي في بيان على "إكس"، أنه في أثناء دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، إذ دخلتا ميناء المكلا في حضرموت اليمنية لم تحصلا على تصريح من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، بعد أن أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.

وأضاف المالكي: "بعد وصول السفينتين، اتضح أنها تحمل أكثر من 80 عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر"، موضحا أنه بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية الشقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبا أبو ظبي بإخراج جميع قواتها من الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.

اليمن الإمارات تركي المالكي السعودية ميناء المكلا

