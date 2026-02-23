كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية، مؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد استقبل الرئيس بحفاوة كبيرة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تحمل أبعادًا استراتيجية للتنسيق المشترك بين مصر والسعودية، ولأمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول ملفات وقضايا حيوية تهم العالم العربي والإقليم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن مصر والسعودية تعملان معًا كركيزتين أساسيتين لاستقرار المنطقة، مؤكدًا أن البلدين يشكلان معًا العمود الفقري للأمن الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.

وتابع موسى أن التنسيق الثنائي بين القاهرة والرياض يؤكد أهمية هذه الزيارة في ضوء ما يجري في الإقليم من تطورات متسارعة، موضحًا أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن أمن البحر الأحمر والخليج والمنطقة العربية بأكملها يعتبر قضية مشتركة بين مصر والسعودية، ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال.

وأكد موسى أن كل ما يتعلق بأمن المنطقة تم بحثه بعمق في الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش الزيارة، مشددًا على أن الرؤية المصرية السعودية موحدة تجاه القضايا المصيرية، وأن التنسيق مستمر على أعلى المستويات لضمان استقرار الدول العربية وشعوبها.