تصدر اللاعب يزن النعيمات، حديث الوسط الرياضي في الوطن العربي، وذلك بعد تألقه مع منتخب الأردن في بطولة كأس العرب.

وقاد النعيمات منتخب بلاده الأردن لفوز هام أمام نظيره الامارات بعدما كان اللقاء يشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يسجل يزن النعيمات هدف الأردن الثاني ويقود بلاده لأول فوز بالبطولة وحصد 3 نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة الثالثة.

واحتفل المهاجم الأردني بطريقة مبتكرة بهدفه حيث أحضر كرسيا وجلس عليه وسط زملائه بأرضية الملعب، ليشعل مدرجات استاد البيت الذي حضره 30759 متفرجا.

في يناير الماضي، ارتبط اسم النعيمات بالانضمام لصفوف الزمالك، قبل أن يخرج اللاعب وينفي تلك المفاوضات فى تصريحات لـ"التليفزيون الأردني".

ويستعرض مصراوي، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المهاجم يزن النعيمات كالتالي:

1- وُلد يزن عبد الله عايد النعيمات، في 4 يونيو 1999.

2- بدأ مسيرته الكروية مع نادي سحاب في الأردن، ثم انتقل إلى النادي الأهلي القطري.

3- تُقدّر قيمة يزن النعيمات السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو.

4- من أغلى اللاعبين الأردنيين بعد موسى التعمري.

5- سبب تسميته بـ"فتى الجنوب" كونه من جنوبي الأردن من الشراة محافظة معان.

6- والده متقاعد من القوات المسلحة الأردنية.

7- كان يلعب في مركز تدريب الأمير علي بن الحسين، الذي كان قد أُسِس من قبل المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في أكتوبر 2020.

8- شارك النعيمات لأول مرة مع المنتخب الأردني في 1 فبراير 2021، كانت مباراة ودية ضد منتخب طاجيكستان.

9- وصل النعيمات مع المنتخب الوطني للدور الربع النهائي لكأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.

10- كان ضمن اللاعبين المرشّحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة لعام 2023.

