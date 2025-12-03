شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والتي أقختتمت مساء اليوم الأربعاء، ملامح مبكرة للصراع في المجموعات الأربع، بعدما حققت عدة منتخبات انطلاقة قوية وضعتهم في صدارة الترتيب منذ البداية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، ترتيب مجموعات كأس العرب عقب نهاية الجولة الأولي كالتالي:

ترتيب مجموعات كأس العرب قطر 2025 بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى:

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

المجموعة الثانية:

المغرب — 3 نقاط (له +2)

السعودية — 3 نقاط (له +1)

عُمان — 0 نقاط (عليه -1)

جزر القمر — 0 نقاط (عليه -2)

المجموعة الثالثة:

الأردن — 3 نقاط (له +1)

مصر — 1 نقطة (0)

الكويت — 1 نقطة (0)

الإمارات — 0 نقاط (عليه -1)

المجموعة الرابعة:

العراق — 3 نقاط (له +1)

السودان — 1 نقطة (0)

الجزائر — 1 نقطة (0)

البحرين — 0 نقاط (عليه -1)

