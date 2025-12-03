مباريات الأمس
كأس العرب

الأردن

2 1
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
22:15

سندرلاند

بعد انتهاء الجولة الأولى.. ترتيب مجموعات كأس العرب 2025

كتب : محمد عبد الهادي

09:22 م 03/12/2025
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (5)
  • عرض 18 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (1)
  • عرض 18 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (4)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (3)
  • عرض 18 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 18 صورة
    منتخب فلسطين (4)
  • عرض 18 صورة
    منتخب فلسطين (2)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الجزائر والسودان
  • عرض 18 صورة
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأردن والإمارات (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأردن والإمارات (1) (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    يزن النعيمات - الأردن
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأردن والإمارات (5) (1)

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والتي أقختتمت مساء اليوم الأربعاء، ملامح مبكرة للصراع في المجموعات الأربع، بعدما حققت عدة منتخبات انطلاقة قوية وضعتهم في صدارة الترتيب منذ البداية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، ترتيب مجموعات كأس العرب عقب نهاية الجولة الأولي كالتالي:

ترتيب مجموعات كأس العرب قطر 2025 بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى:

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

المجموعة الثانية:

المغرب — 3 نقاط (له +2)

السعودية — 3 نقاط (له +1)

عُمان — 0 نقاط (عليه -1)

جزر القمر — 0 نقاط (عليه -2)

المجموعة الثالثة:

الأردن — 3 نقاط (له +1)

مصر — 1 نقطة (0)

الكويت — 1 نقطة (0)

الإمارات — 0 نقاط (عليه -1)

المجموعة الرابعة:

العراق — 3 نقاط (له +1)

السودان — 1 نقطة (0)

الجزائر — 1 نقطة (0)

البحرين — 0 نقاط (عليه -1)

