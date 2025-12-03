تمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الإمارات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ببطولة كأس العرب.

وأحرز ثنائية المنتخب الأردني في اللقاء كلا من، علي علوان في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، يزن النعيمات في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وسجل هدف الإمارات الوحيد اللاعب برونو أوليفيرا بيرتيناتو، في الدقيقة 47 من عمر المباراة، التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب الأردن في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "منتخب مصر، الإمارات والكويت"

وبهذا الفوز رفع منتخب الأردن رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، واستمر منتخب الإمارات في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

