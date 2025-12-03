تم تأجيله.. تفاصيل أزمة نهائي كأس ليبيا في ستاد القاهرة

مازالت أزمة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس و أهلي بنغازي، متواصلة بعدما تم تأجيل انطلاق المباراة أكثر من مرة لعدم توافر بعض تقنيات البث والـVAR.

وعلى الرغم من تواجد الفريقين وإجراء الاحماء لأكثر من مرة وتم تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من ٣ ساعات، إلا أن الفريقين رفضا خوض المباراة دون فأر ليتم تأجيلها

وكان من المقرر انطلاق اللقاء في الخامسة مساءً، قبل أن يتم تأجيله أولًا حتى السادسة، ثم مرة أخرى إلى السابعة والنصف، بسبب نواقص فنية تتعلق بتجهيزات النقل التلفزيوني وتقنية الفيديو VAR داخل الملعب.

ويتشهد نهائي كأس ليبيا طابع مصري خاص، إذ يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى، تدريب فريق أهلي بنغازي.

تأجيل نهائي كأس ليبيا

بعد استمرار الازمة ومواصلة رفض الفريقين خوض المباراة حتي استكمال الجوانب الفنية، قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل المباراة إلى يوم غدٍ الخميس، على أن تُقام في نفس التوقيت ونفس الملعب الذي كان مقرر له اليوم.

