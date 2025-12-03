حقق منتخب العراق الفوز على حساب نظيره منتخب البحرين اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العرب.

وسجل ثنائية المنتخب العراقي في اللقاء كلا من، إبراهيم لطف الله الهدف في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط ذاته.

وفي الجانب الآخر، سجل هدف منتخب البحرين الوحيد في اللقاء اللاعب إبراهيم مبارك في الدقيقة 3+90، من زمن الشوط الأول.

ويحتل منتخب العراق حاليا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب البحرين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.