"لم يحققه صلاح".. إنجاز تاريخي لهالاند بالدوري الإنجليزي

"لقد فقدت شعري".. تعليق طريف من جوارديولا بعد الفوز على فولهام في مباراة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دون المهاجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي هالاند اسمه بتاريخ الدوري الإنجليزي حين سجل هدفًا خلال مباراة فولهام.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي و فولهام

فريق مانشستر سيتي فاز بنتيجة 5 ـ 4 على مستضيفه فولهام خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 100 هدف إذ حققه خلال 111 يأتي بعده آلان شيرار الذي وصل للرقم بعد 124 مباراة ثم هاري كين الذي حقق الرقم بعد 141 مباراة.

ويأتي خلفهم سيرجيو أجويرو الذي وصل لمائة هدف خلال 147 مباراة ثم هنري الذي وصل للهدف رقم مائة بعد 160 مباراة فمحمد صلاح بعد 162 مباراة.

إحصائيات هالاند خلال موسم 2025/26

وشارك هالاند خلال الموسم الجاري مع سيتي إذ شارك بـ 19 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 3.

اقرأ أيضًا:

مرموش لروما وحمزة عبدالكريم لبرشلونة.. 5 انتقالات محتملة لنجوم مصريين في يناير

والده رئيس نادي وشقيقه يلعب للأحمر.. 18 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة بلال عطية