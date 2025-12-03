بعد أزمة السولية.. ترتيب مسددي ركلة الجزاء في منتخب مصر

كشف مصدر مطلع ترتيب مسددي ضربة الجزاء في منتخب مصر الثاني، الذي يشارك في كأس العرب، بعد أزمة ركلة جزاء لقاء الكويت.

وشهدت مباراة مصر والكويت، التي انتهت بالتعادل 1-1، مشادة بين لاعبي الفراعنة أثناء تسديد محمد مجدي "أفشة" لركلة الجزاء التي جاء منها هدف مصر الوحيد، عندما طلب عمرو السولية، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، تسديد ضربة الجزاء.

وقال مصدر لمصراوي: "ترتيب ركلات الجزاء في منتخب مصر بكأس العرب: عمرو السولية، محمد النني، ثم محمد مجدي أفشة".

وأضاف المصدر: "وفي المباراة، بعدما حصل مروان حمدي على ركلة الجزاء، كان سيسددها، لكن عمرو السولية قال إنه سيسددها هو، لكن الجهاز الفني رفض لأنه أهدر ركلة في نفس المباراة، وتم الدفع بأفشة، لأن النني كان قد خرج من المباراة".

