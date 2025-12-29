مصر ضد أنجولا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
كتب – محمد عبد السلام:
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
تقام اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، ومباراة المغرب أمام زامبيا.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم
أنجولا ضد مصر - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1
زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2
زامبيا ضد المغرب - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1
جزر القمر ضد مالي - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2