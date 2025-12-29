مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

جميع المباريات

إعلان

مصر ضد أنجولا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتب – محمد عبد السلام:

02:39 ص 29/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (1)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (11)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (12)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (13)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (17)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (16)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (2)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (15)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (14)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (18)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (19)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (20)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (3)
  • عرض 15 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، ومباراة المغرب أمام زامبيا.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

أنجولا ضد مصر - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

زامبيا ضد المغرب - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

جزر القمر ضد مالي - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم أنجولا ضد مصر زامبيا ضد المغرب جزر القمر ضد مالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة