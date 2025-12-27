ملخص مباراة نيجيريا وتونس في كأس أمم أفريقيا 2025

15 صورة ترصد مران المنتخب الجماعي استعداد لمواجهة أنجولا في أمم أفريقيا

حقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب نظيره منتخب تونس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، فيما توقف رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "نيجيريا، أوغندا وتنزانيا".

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون وعلي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حنبعل المجبري، حازم المستوري وإلياس العاشوري

وجاء تشكيل نيجيريا للقاء كالتالي:

حارس المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: برايت أوسي صامويل - سيمي أجايي- كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: ويلفريد نديدي - أليكس إيوبي - أونيكا

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - آكور آدامز

أبرز أحداث مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: رأسية من فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا تخرج أعلى مرمى تونس

الدقيقة 15: ضغط متواصل من لاعبي نيجيريا لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 19: فيكتور أوسيمين يحرز الهدف الأول لنيجيريا ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 25: ضغط قوي من لاعبي منتخب نيجيريا لتسجيل هدف التقدم في مرمى تونس

الدقيقة 29: رأسية فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا تمر بجوار مرمى تونس

الدقيقة 31: عرضية من محمد علي بن رمضان يقابلها لاعب تونس بالكعب ولكنها تصل لحارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 37: عرضية من لاعب منتخب تونس يبعدها دفاع نيجيريا

الدقيقة 44: فيكتور أوسيمين يحرز الهدف الأول لنيجيريا في مرمى تونس

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: نديدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا في مرمى تونس

الدقيقة 55: توقف المباراة لعلاج محمد علي بن رمضان لاعب تونس

الدقيقة 61: تسديدة من لاعب منتخب نيجيريا تصطدم بدفاع منتخب تونس

الدقيقة 67: لوكمان يحرز الهدف الثالث لنيجيريا في مرمى تونس

الدقيقة 73: خطأ لمنتخب تونس من على حدود منطقة جزاء نيجيريا

الدقيقة 74: منتصر الطالبي يحرز الهدف الأول لتونس في مرمى نيجيريا

الدقيقة 82: عرضية من لاعب منتخب تونس يبعدها دفاع نيجيريا

الدقيقة 86: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمنتخب تونس

الدقيق 87: علي العابدي يحرز الهدف الثاني لتونس في مرمى نيجيريا من علامة الجزاء

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: ضغط متواصل من لاعبي تونس لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة