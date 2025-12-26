مباريات الأمس
إعلان

"سيطرة للبافانا وتألق الشناوي".. ملخص شوط مصر وجنوب أفريقيا الثاني في كأس الأمم 2025

كتب : نهي خورشيد

07:05 م 26/12/2025 تعديل في 07:06 م
نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في خطف فوزاً غالياً من نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ودخل منتخب جنوب أفريقيا الشوط الثاني بنشاط هجومي، إذ بدأ بتهديد مبكر في الدقيقة 47 انتهى بركلة ركنية بعد تدخل ناجح من دفاع مصر.

وتواصل الضغط الجنوب أفريقي، وكادت عرضية خطيرة في الدقيقة 51 أن تخدع محمد الشناوي قبل أن يتصدى لها بقبضة يده.

ومع مرور الدقائق، تراجع المنتخب المصري نسبياً أمام ضغط متواصل من البافانا بافانا، واعتمد الفراعنة على الهجمات المرتدة، أبرزها في الدقيقة 58 عندما وصلت الكرة إلى تريزيجيه الذي سددها لكنها اصطدمت بالدفاع وذهبت إلى يد الحارس ويليامز.

وفي الدقيقة 60، سنحت فرصة محققة لمصر من ضربة ثابتة نفذها محمد صلاح بسرعة، لتصل إلى زيزو ثم إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية، إلا أن ويليامز تصدى لها ببراعة ليحرم مصر من الهدف الثاني.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 70 لعلاج محمد الشناوي، قبل أن يواصل حارس مصر تألقه اللافت، إذ تصدى لتسديدة بعيدة من موكوينا في الدقيقة 72، ثم أبعد محاولة أخطر من خوليسو موداو من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

ورد المنتخب المصري بهجمة مرتدة في الدقيقة 76 انتهت بتسديدة قوية من مروان عطية علت العارضة، واستمر الخطر الجنوب أفريقي، إذ أنقذ الشناوي مرماه من فرصتين متتاليتين في الدقيقة 79، بعد تمريرة من فوستر إلى موديبا وتسديدة أخرى من داخل المنطقة.

وفي الدقائق الأخيرة، ضاعت فرصة رأسية خطيرة لجنوب أفريقيا عبر إيفيدنس ماكجوبا في الدقيقة 86، قبل أن يحتسب الحكم مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 88 بداعي لمسة يد على ياسر إبراهيم، ما استدعى مراجعة تقنية الفيديو.

وبعد العودة إلى الـVAR، قرر الحكم إلغاء المخالفة وعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 93.

واختتم الشوط الثاني بمحاولة أخيرة لجنوب أفريقيا عبر كرة عرضية في الدقيقة 97، قابلها محمد الشناوي بإنقاذ رائع جديد، مؤكداً دوره الحاسم في الحفاظ على تقدم منتخب مصر حتى صافرة النهاية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وجنوب أفريقيا شوط مصر الثاني منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم افريقيا 2025

