تحدث محمد أستاذ نجم الرجاء المغربي الأسبق، عن مستوى أسود الأطلس حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحاً رأيه في الأداء أمام جزر القمر.

وقال أستاذ في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "دائماً ما تكون مباريات الافتتاح صعبة، لأنها تمثل خطوة أولى ومهمة نحو التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف: "عانى المنتخب الوطني في الشوط الأول من صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات منتخب جزر القمر المتماسكة، نتيجة التسرع والبطء في بناء الهجمات، وهو ما حد من الفاعلية الهجومية".

وتابع نجم المغرب الأسبق: "مع انطلاق الشوط الثاني تغير الأداء بشكل واضح، إذ ارتفعت وتيرة اللعب، وتم الاعتماد على الأطراف مع استمرار تقدم الظهيرين، إلى جانب إمداد المهاجمين بالعرضيات، وهو ما أثمر عن تحسن ملحوظ في الخطورة الهجومية".

وواصل: "وقد كان دخول المهاجم الصريح أيوب الكعبي نقطة تحول حاسمة، بعدما ساهم بشكل مباشر في تسجيل الهدف الثاني الذي جاء بطريقة رائعة".

وأتم حديثه قائلاً: "ويبقى من الضروري العمل على تحسين الأداء بشكل عام، لأن المستوى الحالي، وبكل صراحة، لا يبعث على الاطمئنان، خاصة مع اقتراب مواجهة منافسين أقوى وأكثر تنظيماً من منتخب جزر القمر المتواضع".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره المالي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.