مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

نجم الرجاء المغربي لمصراوي: أداء المنتخب الوطني حتى الآن غير مطمئن لهذه الأسباب

كتب : نهي خورشيد

01:59 ص 26/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 21 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (1) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (3) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (4) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    رفة ملابس منتخب المغرب (10)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (3) (2)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (4) (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمد أستاذ نجم الرجاء المغربي الأسبق، عن مستوى أسود الأطلس حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحاً رأيه في الأداء أمام جزر القمر.

وقال أستاذ في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "دائماً ما تكون مباريات الافتتاح صعبة، لأنها تمثل خطوة أولى ومهمة نحو التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف: "عانى المنتخب الوطني في الشوط الأول من صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات منتخب جزر القمر المتماسكة، نتيجة التسرع والبطء في بناء الهجمات، وهو ما حد من الفاعلية الهجومية".

وتابع نجم المغرب الأسبق: "مع انطلاق الشوط الثاني تغير الأداء بشكل واضح، إذ ارتفعت وتيرة اللعب، وتم الاعتماد على الأطراف مع استمرار تقدم الظهيرين، إلى جانب إمداد المهاجمين بالعرضيات، وهو ما أثمر عن تحسن ملحوظ في الخطورة الهجومية".

وواصل: "وقد كان دخول المهاجم الصريح أيوب الكعبي نقطة تحول حاسمة، بعدما ساهم بشكل مباشر في تسجيل الهدف الثاني الذي جاء بطريقة رائعة".

وأتم حديثه قائلاً: "ويبقى من الضروري العمل على تحسين الأداء بشكل عام، لأن المستوى الحالي، وبكل صراحة، لا يبعث على الاطمئنان، خاصة مع اقتراب مواجهة منافسين أقوى وأكثر تنظيماً من منتخب جزر القمر المتواضع".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره المالي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب أس الأمم المغربية وعد مباراة المغرب ضد مالي يوب الكعبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد