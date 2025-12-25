مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

هزيمتين فقط.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر قبل مباراة جنوب أفريقيا؟

كتب : محمد الميموني

11:27 م 25/12/2025
يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

وقدم حسام حسن مستويات مميزة مع الفراعنة منذ توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، في فبراير من العام الماضي 2024.

ونعرض خلال السطور التالية ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

قاد حسام حسن الفراعنة في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 12مباراة، وحضر التعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

المنتخب سجّل 23 هدفًا تحت قيادته في المباريات التي خاضها.

واستقبل المنتخب 9 أهداف فقط.

وكان حسام حسن قد حقق الفوز لمنتخب مصر أمام زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية غدًا الجمعة، عندما يصطدم مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر كأس الامم الأفريقية أرقام حسام حسن

