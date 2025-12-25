مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

25 ترصد كيف يحتفل رونالدو وجورجينا في أعياد الكريسماس

كتب : محمد عبد الهادي

02:25 ص 25/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (19)
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (7)
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (21)
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (22)
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (20)
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان
  • عرض 25 صورة
    زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان5
  • عرض 25 صورة
    زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان4
  • عرض 25 صورة
    زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان545

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاحتفال بأعياد الكريسماس في نهاية كل عام ميلادي برفقة خطيبته جورجينا رودريجيز، حيث اعتاد الثنائي على الظهور بإطلالات مبهجة بعيدًا عن الأزياء الرسمية.

وشهدت المناسبات السابقة ظهور رونالدو وجورجينا بملابس خاصة بأجواء الكريسماس، في أجواء عائلية احتفالية خطفت أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جورجينا قد أعلنت في وقت سابق خطوبتها من كريستيانو رونالدو، بعدما نشرت صورة لخاتم ألماس عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة ارتباطها بالنجم البرتغالي.

وتحظى احتفالات رونالدو بالكريسماس دائمًا باهتمام كبير من جماهير كرة القدم حول العالم، نظرًا لشعبية النجم البرتغالي، حيث يترقب المتابعون سنويًا ظهوره برفقة جورجينا وأسرته في أجواء احتفالية مليئة بالبساطة والدفء العائلي.

إقرأ أيضًا..

سقوط مروع ولعنة ركلات الجزاء.. 9 حالات مثيرة للجدل بالجولة الأولي من أمم أفريقيا

زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو وجورجينا في الكريسماس رونالدو جورجينا كريستيانو رونالدو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان