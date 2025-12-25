"تفوق البافانا بافانا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

وستكون مباراة الغد، هي المواجهة رقم 13 التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث سبق وتواجها معا في 12 مباراة سابقة بمختلف البطولات.

وخلال 12 مباراة سابقة، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 مباريات وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

وسجل لاعبو منتخب مصر 8 أهداف في مرمى جنوب أفريقيا، فيما تلقت شباكهم 13 هدفا.

ويعد نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق بيني مكارثي، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد 4 أهداف.

وبالنظر إلى مواجهات المنتخبين معا في بطولة كأس أمم أفريقيا، فإننا نجد أن المنتخبين تواجها معا في 3 مباريات فقط بالبطولة من قبل، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

