مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

1 0
19:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

3 0
17:00

السودان

جميع المباريات

إعلان

"فوز الجزائر وبوركينا فاسو".. جدول ترتيب المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

10:40 م 24/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 3 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كل من: "الجزائر، السودان، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية".

ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز على حساب السودان اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب المجموعة ذاتها.

ويحتل حاليا منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني بوركينا فاسو صاحب الـ 3 نقاط أيضًا.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا

1- الجزائر، 3 نقاط

2- بوركينا فاسو، 3 نقاط

3- غينيا الاستوائية، دون أي رصيد من النقاط

4- السودان، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:

6 حكايات خالدة تروي تاريخ الكرة الشراب في مصر (ملف كروس ميديا)

“على يد حكم مصري".. أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية الجزائر والسودان بوركينا فاسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان