اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كل من: "الجزائر، السودان، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية".

ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز على حساب السودان اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب المجموعة ذاتها.

ويحتل حاليا منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني بوركينا فاسو صاحب الـ 3 نقاط أيضًا.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا

1- الجزائر، 3 نقاط

2- بوركينا فاسو، 3 نقاط

3- غينيا الاستوائية، دون أي رصيد من النقاط

4- السودان، دون أي رصيد من النقاط

