أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه الشديد من موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بسبب "رفضه الأولي" إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط مع بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

توبيخ أمريكي لرئيس وزراء بريطانيا

قال ترامب للصحفيين: "لقد فوجئت جدا بموقف المملكة المتحدة.. قلت له قبل أسبوعين: لماذا لا ترسلون بعض السفن؟ لكنه لم يرغب حقا في فعل ذلك"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

تذكير بفواتير "الناتو" وأوكرانيا

بلهجة حادة، وصف ترامب بريطانيا بأنها "أقدم حليف" لبلاده، لكنه انتقد ما اعتبره تقاعسا في وقت تنفق فيه واشنطن أموالا طائلة على حلف "الناتو" وحماية أوكرانيا ضد روسيا، قائلا: "أعتقد أن هذا أمر مروع.. لست سعيدا بالمملكة المتحدة".

انتقاد "بيروقراطية" ستارمر في مضيق هرمز

كشف الرئيس الأمريكي عن كواليس حديثه مع ستارمر بشأن تأمين مضيق هرمز، حيث أخبره الأخير بأنه بصدد الاجتماع بفريقه لاتخاذ قرار.

ورد ترامب بسخرية: "قلت له: لست بحاجة للاجتماع بفريقك، أنت رئيس الوزراء ويمكنك اتخاذ قرارك بنفسك.. لماذا تحتاج لمقابلة فريقك لمعرفة ما إذا كنت سترسل لنا بعض كاسحات الألغام أو القوارب؟ لا داعي لذلك".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.