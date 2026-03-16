نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أنه تم إعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، عن طريق المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الاتصال بين ويتكوف وعراقجي تمت عن طريق الرسائل المتبادلة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه أول اتصال بين طهران وواشنطن منذ بدء الحرب على إيران.

وقال المسؤول الأمريكي والمصدر المطلع، إن التواصل بين إيران وأمريكا بدأ من قبل عراقجي، حيث أرسل رسائل نصية إلى ويتكوف ركزت على إنهاء الحرب.

ورغم تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعدم تواصله مع الولايات المتحدة، الإ أن المسؤول الأمريكي المطلع على المحادثات، يؤكد أن عراقجي هو من كان يحاول التواصل، لكن أمريكا "لا تتحدث" مع إيران.

ووفقًا للموقع الأمريكي، فإن المصدر لم يتحدث بالتفصيل عن عدد الرسائل النصية التي تم تبادلها أو عن محتواها.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لـ"أكسيوس" أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع التعويضات التي تطالب بها إيران، كجزء من اتفاق سلام من أجل إنهاء الحرب.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن ترامب منفتح على اتفاق يسمح لإيران بالاندماج مع بقية العالم وجني الأموال من نفطها، قائلا: "الرئيس منفتح دائماً على التوصل إلى اتفاق. لكنه لا يتفاوض من موقف ضعف. إنه لا يتراجع عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الصراع".

وذكر المصدر المطلع: "ينظر المسؤولون الأمريكيون إلى عراقجي باعتباره الوسيط الأمثل لأن لديهم علاقة سابقة معه وهو لا يزال على قيد الحياة".