تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي نحو منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب، وتنطلق فعالياتها بمشاركة 24 منتخبا، على أن تستمر منافساتها حتى 18 يناير المقبل.

المباريات المنقولة على القناة الجزائرية بكأس الأمم الأفريقية

وتعد القناة الجزائرية من أبرز القنوات المجانية التي حصلت على حقوق بث بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تنقل عددا من لقاءات البطولة عبر شاشتها المفتوحة، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة المباريات دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

وتنقل قناة الجزائرية كلا من المباريات:

الجزائر ضد السودان

الجزائر ضد بوركينا فاسو

الجزائر ضد غينيا بيساو

مصر ضد جنوب إفريقيا (الجولة الثانية)

مصر ضد أنجولا (الجولة الثالثة)

تونس ضد نيجيريا

تونس ضد تنزانيا

مباراتان من دور الـ16

مباراتان من دور ربع النهائي

مباراتان من دور نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة النهائية