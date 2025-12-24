مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

تعرف على المباريات التي تنقلها قناة الجزائرية في كأس الأمم الأفريقية.. كم لمنتخب مصر؟

كتب - محمد عبد السلام:

05:49 ص 24/12/2025
تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي نحو منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب، وتنطلق فعالياتها بمشاركة 24 منتخبا، على أن تستمر منافساتها حتى 18 يناير المقبل.

المباريات المنقولة على القناة الجزائرية بكأس الأمم الأفريقية

وتعد القناة الجزائرية من أبرز القنوات المجانية التي حصلت على حقوق بث بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تنقل عددا من لقاءات البطولة عبر شاشتها المفتوحة، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة المباريات دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

وتنقل قناة الجزائرية كلا من المباريات:

الجزائر ضد السودان

الجزائر ضد بوركينا فاسو

الجزائر ضد غينيا بيساو

مصر ضد جنوب إفريقيا (الجولة الثانية)

مصر ضد أنجولا (الجولة الثالثة)

تونس ضد نيجيريا

تونس ضد تنزانيا

مباراتان من دور الـ16

مباراتان من دور ربع النهائي

مباراتان من دور نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة النهائية

المباريات المنقولة على القناة الجزائرية كأس الأمم الأفريقية القناة الجزائرية مباريات كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

