كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، لقطة طريفة، بعدما وضع الكاميرا على لاعبي زيمبابوي أثناء النشيد الوطني لمنتخب مصر، قبل دقائق من بداية المباراة.

وخلال النشيد الوطنى للفراعنة، ركز مخرج المباراة على لاعبي منتخب زيمبابوي بدلا من لاعبي منتخب مصر، في إشارة أن المخرج د يكون لا يعرف النشيد الوطني لمصر، خاصة وأنه يحمل الجنسية البرتغالية وليس عربي.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي حاليا، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا 2025، انتهى بتقدم منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل.

ويذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

