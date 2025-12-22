مباريات الأمس
إعلان

الجماهير المغربية تدعم منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

09:46 م 22/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

حرصت الجماهير المغربية، على التواجد في مدرجات ملعب "أغادير الكبير" بمدينة أغادير، لدعم منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره زيمبابوي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وتواجد عدد كبير من الجماهير المغربية في المدرجات، يحملون علم المنتخب المصري وكذلك علم المغرب، لدعم المنتخب في أولى مبارياته بالبطولة.

ويشارك منتخب في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 202، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

والجدير بالذكر، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

الجماهير المغربية منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا منتخب زيمبابوي

