25 صورة لمران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

11:53 م 21/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (6)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (5)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (4)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (3)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (27)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (26)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (25)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (24)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (7)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (22)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (21)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (20)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (23)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (19)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (18)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (8)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (16)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (14)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (17)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (2)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (11)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (1)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (10)
  • عرض 25 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (12)

أنهى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعداداته لمواجهة منتخب زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وزيمبابوي غدٍ الاثنين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد المران الختامي مشاركة 28 لاعباً ضمن القائمة المختارة للبطولة، وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

كما حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المران، إلى جانب حمادة الشربيني ومحمد أبو حسين، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مشوار البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وزيمبابوي حسام حسن كأس الأمم الإفريقية 2025 الاتحاد المصري لكرة القدم

