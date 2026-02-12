أسعار 5 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار العملات العربية
ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 122.9 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و124.45 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
سعر الريال القطري: 11.88 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
سعر الدينار الأردني: 65.55 جنيه للشراء، و66.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتي: 151.17 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و153.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.