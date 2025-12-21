من هو إبراهيم دياز صاحب أول هدف في كأس أمم أفريقيا 2025؟

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب مالي يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ويدخل المغرب وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يدخل مالي في المركز الثاني بدون نقاط.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم كلا من منتخبات: مالي، زامبيا، وجزر القمر.