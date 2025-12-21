مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

11:13 م 21/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (3) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (1) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (4) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (1) (2)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    رفة ملابس منتخب المغرب (10)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (3) (2)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب المغرب (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب مالي يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ويدخل المغرب وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يدخل مالي في المركز الثاني بدون نقاط.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم كلا من منتخبات: مالي، زامبيا، وجزر القمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا منتخب جزر القمر منتخب المغرب مباريات كأس الأمم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات