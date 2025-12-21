انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخبي المغرب وجزر القمر ، والمقامة بينهما حالياً على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

وفي الدقيقة 9، احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب بعد سقوط إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، لكن سفيان رحيمي أهدرها في الدقيقة 11 بعدما تصدى لها حارس منتخب جزر القمر.

وواصل المغرب تهديد مرمى الخصم، إذ جاءت أولى الفرص بعد كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء ارتقى لها اللاعبين لكن الدفاع أبعدها في الدقيقة 16، بينما كانت أخطر فرصة للضيوف عند الدقيقة 20 بعد كرة طولية استلمها رفيقي سعيد ونجح في تجاوز حارس المغرب ياسين بونو، قبل أن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة.

وعاد المغرب لتشكيل ضغط هجومي، من خلال كرة عرضية من صيباري على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 30، ثم ضربة حرة نفذها إبراهيم دياز وتسديدة قوية من نايف أكرد مرت أعلى العارضة بالدقيقة 37.

وطالب لاعبو المغرب بركلة جزاء ثانية بعد سقوط إبراهيم دياز في الدقيقة 42، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً، بعد العودة لتقنية الفيديو عند الدقيقة 45 وتأكيد وجود لمسة يد على دياز.