مارينو مارينكا: مواجهة مصر في كأس الأمم صعبة ولكن هدفنا التأهل

كشف المدير الفني لمنتخب زيمبابوي اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، عن مواجهة مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وقال مارينو مارينكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر يعد الطرف الأقوى في اللقاء، مشيرًا إلى أن زيمبابوي تصنف كالفريق الأضعف على الورق في هذه المواجهة، لكنه شدد على أن منتخب بلاده لم يأت من أجل المشاركة فقط، بل للمنافسة والسعي للتأهل من دور المجموعات.

وأكد مارينكا، أن الاحترافية واضحة سواء في الملاعب أو أماكن التدريب، معربًا عن أمله في أن تتوفر ملاعب مماثلة في زيمبابوي مستقبلاً لدعم تطور اللاعبين والاستعداد بشكل أفضل.

وأضاف، منتخب زيمبابوي يعاني من غيابات مؤثرة حيث يعاني 7 لاعبين من إصابات مختلفة، متمنيًا أن يكونوا جاهزين للمشاركة في مباريات البطولة.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي في منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستنطلق اليوم الأحد 21 ديسمبر.