5 صور لوصول لاعبي منتخب المغرب إلى ملعب الأمير مولاي عبدالله

وصل لاعبو منتخب المغرب إلى ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط، استعدادا لمواجهة منتخب جزر القمر، في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب المغرب نظيره جزر القمر اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، جزر القمر ومالي".

ويسعى منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اللقب مرة وحيدة، في نسخة البطولة عام 1976.

