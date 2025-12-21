مباريات الأمس
إعلان

"متفوقا على نجوم عالميين".. كريستيانو رونالدو يحقق أرقامًا "فلكية" على "إنستجرام"

كتب : هند عواد

09:00 ص 21/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو (3)
  كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    طرد كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    طرد كريستيانو رونالدو (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    طرد كريستيانو رونالدو (2) (1)
  كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (3)
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو

تخطت الأرقام القياسية التي يحطمها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، كرة القدم، إذ إن منشوراته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" هي الأكثر تفاعلًا على مستوى العالم.

وقال مدير العمليات في شركة "روك نيشن سبورتس" بالبرازيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو هو العلامة التجارية، والمرجع الفريد بين لاعبي كرة القدم".

وأشارت الصحيفة إلى أن منشور كريستيانو رونالدو الأخير، الذي استعرض فيه عضلاته بعد "الساونا"، حقق أكثر من 13 مليون إعجاب، وأكثر من 300 ألف تعليق، وما يقارب مليون مشاركة، خلال 10 ساعات فقط.

وأضافت الصحيفة أن قناة رونالدو على موقع "يوتيوب" تحظى بمشاركة أكثر من 78 مليون متابع، مما يعكس "شعبيته الجارفة".

ويعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على منصة "إنستجرام"، إذ تخطّى عدد متابعيه 669 مليون شخص.

ويتفوق رونالدو على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي لديه 506 ملايين متابع على "إنستجرام".

كما تفوق رونالدو على نجوم عالميين، مثل كايلي جينر (393 مليون متابع)، وسيلينا جوميز (418 مليون متابع)، وكيم كارداشيان (356 مليون متابع).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو ميسي النصر

