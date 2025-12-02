مباريات الأمس
محمد صلاح وابنته "كيان" يشاركان في إعلان جديد: "ناس كتير قالولي إني قليل"

كتب : هند عواد

08:57 م 02/12/2025
شارك محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وابنته الصغرى "كيان"، في إعلان لإحدى شركات المياه الغذائية، لاكتشاف المواهب في مصر.

وظهرت كيان ابنة صلاح في مقطع الفيديو وهي تسأل والدها: "هو أنت بتحب شغلك؟.. ليه؟"، ليرد صلاح قائلًا: "بحب شغلي؟ ده أنا من وأنا قدِّك بحلم أكون لاعب كرة، عشان ده أحلى حلم في العالم، عشان شوفت الكرة بتعمل إيه في الناس، شوفت ناس بتفرح من قلبها، وناس تانية بتعيط من قلبها، شوفت ناس بتتخض وبتقلق، وناس تانية بتتصالح عشان الكرة، ده أنا شوفت ناس مكنتش بتحس بأي حاجة، بقت بتحس بكل حاجة.. فجنّنتني".

وأضاف: "ده أنا مكنتش شايف أي حاجة تانية غيرها، نزلت ألعب وألبس تيشيرت اللاعب اللي أنا بحبه، وأتخيل إن أنا هو ويمكن أجمد منه كمان، لغاية ما الحلم وِسِع، وقلت: هو ينفع الناس تبقى لابسة تيشيرت عليه اسمي أنا، ويهتفوا باسمي أنا؟"، لترد ابنته: "ده حلم حلو أوي".

وأجاب صلاح على ابنته قائلًا: "آه بس الموضوع مش سهل، كنت لازم أصحى قبل أي حد عشان أتمرن.. وكملت، وأنام آخر واحد عشان أخلّص مذاكرتي.. وكملت، ولقيت نفسي متغرب عن الناس اللي بحبها.. وكملت، واتصابت وأتعلم الصبر، وأنا شايف زمايلي اللي نفسهم ياخدوا مكاني بيتحسنوا.. وكملت، ولما افتكرت إن أنا وصلت قعدوني دكة.. وكملت، وناس كتير قالتلي إن أنا قليل ومش هكمل.. وبرضه كملت".

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

محمد صلاح كيان صلاح اعلان بيبسي صلاح ابنة صلاح كيان

