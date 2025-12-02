كيف تعامل صلاح مع قرار استبعاده من مباراة وست هام؟.. سلوت يكشف

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن محمد صلاح "لم يكن سعيدا" باستبعاده من مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد، لكنه تعامل مع الموقف بشكل إيجابي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2024 التي لا يبدأ فيها المهاجم المصري مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بطل الدوري، بعد سلسلة من الأداء المتذبذب.

وأكد سلوت أن صلاح سيعود للمشاركة في مباراة الفريق ضد سندرلاند يوم الأربعاء، وقال سلوت في تصريحات نقلتها "ذا أثليتك": "بالطبع، اللاعب لا يشعر بالسعادة لعدم مشاركته، لكنه لم يكن الوحيد".

وأضاف: "تصرفاته كانت مثالا على الاحترافية، فقد دعم زملاءه وأدار الأمور بشكل ممتاز خلال اليوم وأمس أيضًا في التدريبات".

ويعاني صلاح هذا الموسم من تراجع نسبي في الأداء، حيث سجل خمسة أهداف فقط في جميع المسابقات حتى الآن، مقارنة بـ13 هدفًا في نفس المرحلة من موسم 2024-2025، ومع ذلك، أكد سلوت ثقته في قدرة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على العودة إلى مستواه "الخارق".

وأشار المدرب إلى أن صلاح سيكون متاحًا لمباراة ليفربول ضد برايتون في 13 ديسمبر، قبل انضمامه إلى منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.