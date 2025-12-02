مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

2 1
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

كيف تعامل صلاح مع قرار استبعاده من مباراة وست هام؟.. سلوت يكشف

كتب : محمد القرش

07:41 م 02/12/2025

ارني سلوت ومحمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن محمد صلاح "لم يكن سعيدا" باستبعاده من مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد، لكنه تعامل مع الموقف بشكل إيجابي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2024 التي لا يبدأ فيها المهاجم المصري مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بطل الدوري، بعد سلسلة من الأداء المتذبذب.

وأكد سلوت أن صلاح سيعود للمشاركة في مباراة الفريق ضد سندرلاند يوم الأربعاء، وقال سلوت في تصريحات نقلتها "ذا أثليتك": "بالطبع، اللاعب لا يشعر بالسعادة لعدم مشاركته، لكنه لم يكن الوحيد".

وأضاف: "تصرفاته كانت مثالا على الاحترافية، فقد دعم زملاءه وأدار الأمور بشكل ممتاز خلال اليوم وأمس أيضًا في التدريبات".

ويعاني صلاح هذا الموسم من تراجع نسبي في الأداء، حيث سجل خمسة أهداف فقط في جميع المسابقات حتى الآن، مقارنة بـ13 هدفًا في نفس المرحلة من موسم 2024-2025، ومع ذلك، أكد سلوت ثقته في قدرة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على العودة إلى مستواه "الخارق".

وأشار المدرب إلى أن صلاح سيكون متاحًا لمباراة ليفربول ضد برايتون في 13 ديسمبر، قبل انضمامه إلى منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي وست هام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض