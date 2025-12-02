مواعيد مباريات كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات مصر والكويت قبل مباراة اليوم

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، العديد من المباريات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

ولعل أبرز مباراة ضمن منافسات اليوم في كأس العرب مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويت.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

المغرب ضد جزر القمر - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

مصر ضد الكويت - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

السعودية ضد عمان - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

