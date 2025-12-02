مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

02:20 ص 02/12/2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    كواليس حفل افتتاح بطولة كأس العرب
  • عرض 22 صورة
    افتتاح بطولة كأس العرب
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (7)_10
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (2)_3
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (1)_1
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (1)_2
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (3)_5
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (2)_4
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (9)_12
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (3)_6
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (6)_9
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (4)_7
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (5)_8
  • عرض 22 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (8)_11
  • عرض 22 صورة
    وصول رباعي الأهلي لقطر استعدادا للانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب (2)
  • عرض 22 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
  • عرض 22 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (3)
  • عرض 22 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
  • عرض 22 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)
  • عرض 22 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، العديد من المباريات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

ولعل أبرز مباراة ضمن منافسات اليوم في كأس العرب مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويت.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

المغرب ضد جزر القمر - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

مصر ضد الكويت - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

السعودية ضد عمان - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

اقرأ أيضًا:

3 صور لاحتفال زوجة وليد سليمان بعيد ميلاده

"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات مصر والكويت قبل مباراة اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس العرب موعد مباراة مصر والكويت موعد مباراة المغرب وجزر القمر موعد مباراة السعودية وعمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة