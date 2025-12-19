علق فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، على مستوي بلاده قبل انطلاق مواجهات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وذلك خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أنجولا تقع في مجموعة قوية ومليئة بالتحديات، لكنني أؤمن بأنها تملك فرصاً حقيقية للتأهل".

وأضاف نجم أنجولا الأسبق:"المنتخب أظهر تطوراً واضحاً في السنوات الأخيرة، ونضجاً أكبر على المستوى التنافسي، ولم يعد يدخل المباريات باعتباره الطرف الأضعف، مع التنظيم الجيد والروح الجماعية والتركيز مباراة بمباراة، يمكن لأنجولا أن تنافس بقوة على بطاقة التأهل".

وعن أبرز نقاط القوة والضعف للمنتخب قال:" القوة تتمثل في وحدة المجموعة، والجاهزية البدنية العالية، والانضباط التكتيكي، إلى جانب الموهبة الفردية في بعض المراكز الأساسية، أما نقاط الضعف، فما زلنا بحاجة إلى فاعلية هجومية أكبر، إضافة إلى مزيد من الثبات الدفاعي في اللحظات الحاسمة من المباريات".

وتابع أكوا:"هناك عدة لاعبين قادرين على صنع الفارق، خاصة أولئك الذين يلعبون في دوريات تنافسية ويملكون خبرة دولية، أعتقد أن المزج بين الشباب واللاعبين أصحاب الخبرة قد يكون عنصراً حاسماً لمنتخب أنجولا".

وأختتم حديثه قائلاً:"نعم، بالتأكيد كرة القدم الإفريقية أصبحت أكثر توازناً من أي وقت مضى، جنوب إفريقيا تمتلك منتخباً منظماً، وزيمبابوي غالباً ما يكون خصماً عنيداً وأي تعثر بسيط قد يكون مكلفاً في هذه المجموعة".