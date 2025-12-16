مباريات الأمس
"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

كتب : هند عواد

08:22 م 16/12/2025
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا (7)
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا (8)
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا (9)
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا (10)
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا (4)
    عبد الرحمن علي لاعب مصري في إنجلترا (5)

كتبت-هند عواد:

يواصل لاعب مصر جديد تألقه في إنجلترا، بالتحديد ضمن صفوف فريق Wealdstone FC، الناشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الرابعة.

ويلعب المصري عبد الرحمن علي، صاحب الـ22 عاما، ضمن صفوف فريق الرديف، إذ خاض 10 مباريات بالموسم حتى الآن، وسجل هدفين وصنع 10 أهداف.

وقال عبد الرحمن علي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بدأت المران مع الفريق الأول، وتلقيت عدة عروض من الخليج و أندية في إنجلترا مثل نادي Harrow Borough FC".

واختتم: "تلقيت عرضا من الدرجة الأولى في الإمارات، وتواصل معي أحد أندية جولف يونايتد الإمارتي، ولكنني حاليا سأكمل عقدي مع فريقي، هذه العروض خاصة بالانتقالات الشتوية، لكن عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

الدوري الإنجليزي إنجلترا فريق Wealdstone FC

