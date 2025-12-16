توقع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، المزيد من خفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال العام المقبل وسط تراجع معدل التضخم.

ورجح خلال كلمته في مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم تراجع سعر الفائدة بين 3% و5% خلال عام 2026.

وأشار أبو الفتوح إلى أن نسبة الودائع للقروض بالبنوك لا تزال متوسطة وتتيح مساحة لمنح قروض بشكل أكبر حيث يوجد توسع في الائتمان في قطاعات متعددة.

وأضاف أن البنك الأهلي يستعد خلال الفترة المقبلة للتوسع في طرح مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية الموجهة للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف تلبية احتياجاتهم المالية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الإقبال من المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية في تزايد، خاصة في ظل المزايا التي توفرها هذه المنتجات، مثل بعض الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية.

وأكد أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ساهمت بدورًا مهمًا خلال السنوات الماضية في تمكين عدد كبير من العملاء من التوسع وتنمية أعمالهم، ليصبحوا مشروعات متوسطة بعدما كانوا صغيرة.