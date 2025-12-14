رد فعل طريف من فيرمينو عند مقابلة الفريق المصري لأشباه اللاعبين (فيديو

تسببت عودة محمد صلاح للمشاركة مرة أخرى بقميص ليفربول في هجوم متبادل بين نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ريو فيرديناند ونجم ليفربول السابق جيمي كاراجر.

محمد صلاح عاد بعد غياب عن قائمة ليفربول وإنتر الماضية ليشارك بديلاً في مباراة برايتون التي انتهت لصالح فريقه بهدفين نظيفين مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت صناعة النجم المصري لهدف.

وعقب المباراة أشار فيرديناند عبر حسابه بمنصة إكس لكاراجر الذي ينتقد محمد صلاح، مدونًا:"أغنية محمد صلاح تُغني في المدرجات"، في إشارة منه لدعم جماهير ليفربول لمحمد صلاح بعد أزمة تصريحاته عن إدارة النادي والمدرب أرني سلوت.

ليرد كاراجر:"وبحق، كان أداؤه رائعًا عندما دخل الملعب، ما رأيك في أسعار تذاكر كأس العالم؟، لا شك أن رجلًا من عامة الشعب سينتقد فيفا وإنفانتينو أم أن راتبك من القرعة كان ثمنًا لصمتك".

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

رد فعل طريف من فيرمينو عند مقابلة الفريق المصري لأشباه اللاعبين (فيديو وصور)

صحيفة أردنية تفجر مفاجآة بخصوص إصابة يزن النعيمات