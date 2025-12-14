طرح أسماك بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، طرح كميات من الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن المبادرة تأتي ضمن خطة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسماك في عدد من المناطق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ياسر، أن الأسماك المتاحة تشمل عدة أنواع تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، حيث جرى توفير سمك البلطي بثلاثة أحجام، إذ بلغ سعر الكيلو للحجم الكبير 75 جنيهًا، والحجم المتوسط 70 جنيهًا، بينما سجل الحجم الصغير 60 جنيهًا للكيلو.

وقال إن المبادرة شملت طرح سمك البوري، حيث جرى تحديد سعر الكيلو للحجم الكبير عند 140 جنيهًا، والحجم الصغير بسعر 110 جنيهات، إلى جانب توفير سمك الباسا بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن عملية البيع ستُجرى من خلال منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى التابعة لمركز الفرافرة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى أماكن البيع وتقليل التكدسات، مع الالتزام بالتنظيم الجيد وتوفير الكميات المعلنة.

وأضافت أن صرف الأسماك سيبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، على مدار يومي 14 و15 ديسمبر 2025، مع التأكيد على جودة المعروض وكونه من الأسماك الطازجة المطابقة للاشتراطات الصحية.