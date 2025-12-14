"إمبراطور الأرقام".. 23 رقماً قياسياً تلخص مسيرة صلاح التاريخية

لم يعد محمد صلاح مجرد نجم يركض فوق الملعب، بل تحول إلى مؤسسة أرقام قياسية تمشي على قدمين؛ حيث تعكس قائمة إنجازاته التاريخية التي تضم 23 رقما قياسيا مدى الهيمنة المطلقة التي فرضها الفرعون على أقوى مسابقات العالم.

وتتنوع هذه الأرقام الإعجازية لتشمل كافة جوانب اللعبة؛ بدءاً من تربعه كأفضل هداف وصانع ألعاب أفريقي في تاريخ البريميرليج، وصولا إلى كونه الأكثر تأثيراً وحسماً لنادٍ واحد عبر العصور.

أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

- أكثر الأجنحة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي: (190 هدفا).

- أكثر اللاعبين تسجيلاً بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي: (152 هدفاً).

- أكثر لاعب سجل أهدافاً في الجولة الافتتاحية للدوري: (10 أهداف).

- أكثر لاعب حقق مساهمات تهديفية (تسجيل وصناعة) لنادٍ واحد في الدوري الإنجليزي: (277 مساهمة).

أرقام قياسية تخص اللاعبين الأفارقة

- أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي: (190 هدفاً).

- أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي: (89 هدفاً).

- أكثر اللاعبين الأفارقة تهديفاً في البطولات الاوروبية: (52 هدفاً).

أرقام قياسية في الموسم الواحد والجوائز

- أكثر المساهمين في الأهداف خلال موسم واحد (38 مباراة): (47 مساهمة).

- أكثر لاعب أنهى الموسم بـ (10 أهداف و10 تمريرات حاسمة): (6 مرات).

- أكثر من فاز بجائزة الحذاء الذهبي: (4 مرات).

- أكثر لاعب يحصل على جائزة "لاعب الشهر" في موسم واحد: (3 مرات).

- أكثر عدد من جوائز "لاعب الشهر" على مر التاريخ: (7 مرات).

أرقام قياسية تتعلق بالمباريات

- صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي جمع فيها بين تسجيل هدف وصناعة آخر في نفس اللقاء (42 مباراة).

- أكثر لاعب نجح في التسجيل والصناعة في نفس المباراة خلال موسم واحد (11 مباراة).

- أكثر لاعب ساهم في أهداف (تسجيل وصناعة) خلال شهر واحد في تاريخ المسابقة (14 مساهمة).

- أول لاعب في التاريخ ينجح في الوصول لـ 40 مساهمة تهديفية أو أكثر في موسمين مختلفين.

- أول لاعب يحقق 10 مساهمات تهديفية أو أكثر في 3 أشهر مختلفة خلال الموسم (كررها مرتين).

أرقام تاريخية بقميص ليفربول ضد الخصوم

- اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف ضد اليونايتد في تاريخ الدوري (19 مساهمة).

- أول لاعب يسجل "هاتريك" في معقل مانشستر يونايتد بتاريخ الدوري الإنجليزي.

- صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الموسم الأول مع ليفربول (44 هدفا في جميع المسابقات).

- أكثر لاعب توج بجائزة "لاعب الموسم في ليفربول" (5 مرات).

- الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (188 هدفا).

- الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا (45 هدفا).

- أكثر لاعب سجل أهدافاً لنادٍ إنجليزي واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا (45 هدفا).