فيديو أهداف مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا مهما على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت الموافق 13 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كلا من: سام جونستون لاعب ولفرهامبتون عن طريق هدف ذاتي، بيرسون موسكيرا لاعب وولفرهامبتون عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 4+90.

وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد اللاعب تولوا أروكو داري في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يتذيل وولفرهامبتون جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

😮 شاهد هذا الهدف الغريب في مباراة وولفرهامبتون وآرسنال!#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/QWLCYa8XCR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025