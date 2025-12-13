مباريات الأمس
"ظهرت خلال مونديال الأندية".. تقنية جديدة في مباراة بيراميدز وفلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

كتب : مصراوي

09:15 م 13/12/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (8)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (6)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (5)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (3)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (1)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (2)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (9)
  • عرض 9 صورة
    لقطات لحكم مباراة بيراميدز (7)

خطف الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الأنظار، خلال توليه الإدارة التحكيمية لمباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، الذي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتلقى بيراميدز الهزيمة اليوم أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال .

وخلال تولي الجاسم إدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو، ظهرت كاميرا مثبتة على سماعة الأذن الخاصة به، لعرض بعض اللقطات الخاصة بالحكام، لمساعدة الجماهير في مشاهدة بعض اللقطات الخاصة من زاوية الحكم.

وهذه ليست الأولى، التي تستخدم فيها الكاميرا المثبتة على سماعة الأذن الخاصة بالحكام، حيث تم استخدامها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بيير لوييجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في تصريحات سابقة نقلها الموقع الرسمي للفيفا، أن هذه التقنية تسمح للمشاهدين بمشاهد ما يراه الحكم على أرضية الملعب وأنها كانت تجربة إيجابية للغاية.

والجدير بالذكر، أن فريق فلامنجو سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 بقطر.

