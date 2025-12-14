مباريات الأمس
لقطة طريفة بين محمد صلاح والصحفيين عقب مباراة ليفربول وبرايتون

كتب - يوسف محمد:

01:45 ص 14/12/2025
تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، المشهد الرياضي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، خلال الساعات الماضية بعد مشاركته في مباراة الريدز أمام برايتون أمس.

وعاد صلاح للمشاركة رفقة ليفربول أمس السبت في مباراة برايتون بالبريميرليج، بعدما غاب عن الفريق في آخر مباراتين، أمام ليدز يونايتد في الدوري، بالإضافة إلى غيابه عن المباراة الماضية أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ودخل محمد صلاح من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ليشارك في مباراة فريقه أمام برايتون، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16 بالبريميرليج.

وعقب نهاية المباراة، خطف صلاح بشكل واضح أثناء حديثه مع الصحفيين، حيث طلب منه الصحفيين، إجراء مقابلة معه، ليرد صلاح ضاحكا: "أسبوعين على التوالي، لا مستحيل".

وحقق فريق ليفربول الفوز أمس، على حساب نظيره برايتون بنتيجة هدفين دون مقابل، في مباراة شهدت صناعة النجم المصري، الهدف الثاني لفريقه.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر في الأيام المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول وبرايتون

