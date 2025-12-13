مباريات الأمس
ماكينة لا تهدأ.. كشف حساب محمد صلاح أمام برايتون (إحصائيات)

كتب : محمد القرش

08:11 م 13/12/2025

محمد صلاح

لم يحتج النجم المصري محمد صلاح سوى 65 دقيقة فقط للرد على كافة التكهنات والأزمات التي أثيرت حوله مؤخرا، فبعد نزوله بديلا في الدقيقة 25 أمام برايتون، قدم الفرعون ملحمة كروية متكاملة، جمعت بين الصناعة، التهديد، والمجهود البدني الكبير.

وصنع المصري الهدف الثاني في فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 2-0، حيث جاءت التمريرة الحاسمة للمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

أرقام صلاح في مباراة برايتون

صناعة اللعب

انفجر صلاح إبداعيا بصناعته 7 فرص محققة (Chances Created) لزملائه طوال المباراة (2 في الشوط الأول + 5 في الشوط الثاني).

المساهمة التهديفية

توج مجهوده بتقديم تمريرة حاسمة (أسيست) واحدة، والتي جاء منها هدف الحسم، ليحقق رقمه التاريخي في البريميرليج.

الخطورة داخل المنطقة

لمس صلاح الكرة 10 مرات داخل منطقة جزاء برايتون (2 في الشوط الأول + 8 في الشوط الثاني).

المحاولات على المرمى

سدد صلاح 3 تسديدات، منها واحدة على المرمى (On Target).

المجهود البدني

رغم أنه لم يبدأ المباراة، قطع صلاح مسافة ركض إجمالية بلغت 10.9 كيلومتر (2.6 كم في الشوط الأول + 8.3 كم في الشوط الثاني).

