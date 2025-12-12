الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على العراق

ليس سلوت وحده.. المتسببون في استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان

تمكن منتخب الأردن، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب العراق، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وأحرز هدف منتخب الأردن الوحيد في اللقاء، اللاعب علي علوان عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز ضمن منتخب الأردن، الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، ليلاقي نظيره منتخب السعودية في نصف نهائي البطولة، يوم الإثنين المقبلة.

وتقام مباراة نصف نهائي كأس العرب، بين السعودية والأردن يوم الإثنين المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري، على ستاد "البيت" بقطر.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

