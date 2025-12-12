مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

1 0
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب

كتب : محمد القرش

04:35 م 12/12/2025

أفشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب منتخب مصر "الثاني"، رسالة اعتذار للجماهير المصرية، عقب الخروج المبكر والمفاجئ للفراعنة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

ونشر "أفشة" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، جاءت كالتالي: "قبل أي كلام ينقال لازم يكون أوله جملة واحدة بس، آسف جدا جدا، مهما حصل ومهما اتقال اسم مصر كبير وكان في أفضل من كده".

وأضاف: "أنا عن نفسي بعتذر وحزين جدا ومش بهرب من أي مسؤولية، اللعب باسم منتخب مصر مينفعش فيه الأداء اللي حصل".

وواصل: "مفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة آسف جدا، كان لازم أفضل من كده، حقكم بصراحة".

واختتم رسالته للجماهير بقوله: "آسف مرة واحدة مش كفاية، آسف مليون مرة".

ستوري أفشة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أفشة محمد مجدي أفشة منتخب مصر بطولة كأس العرب إنستجرام محمد مجدي أفشة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة