"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب

وجه محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب منتخب مصر "الثاني"، رسالة اعتذار للجماهير المصرية، عقب الخروج المبكر والمفاجئ للفراعنة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

ونشر "أفشة" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، جاءت كالتالي: "قبل أي كلام ينقال لازم يكون أوله جملة واحدة بس، آسف جدا جدا، مهما حصل ومهما اتقال اسم مصر كبير وكان في أفضل من كده".

وأضاف: "أنا عن نفسي بعتذر وحزين جدا ومش بهرب من أي مسؤولية، اللعب باسم منتخب مصر مينفعش فيه الأداء اللي حصل".

وواصل: "مفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة آسف جدا، كان لازم أفضل من كده، حقكم بصراحة".

واختتم رسالته للجماهير بقوله: "آسف مرة واحدة مش كفاية، آسف مليون مرة".