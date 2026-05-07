حددت المحكمة المختصة، جلسة 1 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

الاتهامات الموجهة إلى مدحت شلبي

ووجه إلى مدحت شلبي اتهامات بالسب والقذف والإزعاج بحق محمود الخطيب، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة دعوى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضد الإعلامي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب للمحكمة الاقتصادية.

