"4 مشاركات دون ألقاب".. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المهاجم الإيطالي الدولي السابق كاسانو الهجوم الذي يشنه أحد أساطير نادي ليفربول جيمي كاراجر على لاعب الفريق الحالي محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة.

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسانو في تصريحات لبرنامج "Viva el Football" يوم أمس الخميس:"اغسل فمك كاراجر قبل أن تتحدث عن ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول.. من أنت لتتحدث عن مسيرته أو عن مستواه.. أنت تتحدث عن التفاهات فقط".

وأضاف النجم الإيطالي:"قضى حياته بقميص ليفربول رغم أنه في الأساس مشجع للغريم إيفرتوني ولكنه ظل يكتسب تعاطف الجماهير لقد سجل 250 هدفاً مع الفريق وكان حاسماً ومؤثراً في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية وكأس العالم للأندية".

وأتم صاحب الـ 43 عامًا التصريحات بقوله:"لا ينبغي أن يكون صاحب دور المهرج ويقول كلامًا فارغًا على الشاشة فليبق في منزله ولايتحدث عن صلاح لأنه أفضل منه.. هو ظاهرة وكاراجر يلعب بقدمين معكوستين.. لذا كف عن الكلام ولا تزعجنا مجدداً".

اقرأ أيضًا:

6 نجوم أهلي وزمالك وصلهم عروض أوروبية كبرى.. من هم؟

"ربنا معاك".. عمرو أديب يثير الجدل بتغريدة عن محمد صلاح