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فيروس إيبولا يتسبب في إلغاء مباراة قبل كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

03:05 م 03/06/2026
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تسبب فيروس إيبولا في إلغاء لقاء ودي، كان من المقرر أن يجمع بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي، استعدادا لكأس العالم 2026.

فيروس إيبولا يتسبب في إلغاء مباراة قبل كأس

كان من المقرر أن يلتقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بتشيلي، يوم 9 يونيو المقبل، بمدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون الإسبانية، استعدادا للمونديال.

لكن سلطات مدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون الإسبانية، قررت إلغاء المباراة لدواع صحية واحترازية، بعد انتشار فيروس إيبولا في الكونغو.

ويمكن الإطلاع على تأثير تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية على مشاركة المنتخب في كأس العالم، من هنا.

ومن المقرر أن يشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، البرتغال، كولومبيا وأوزبكستان.

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الكونغو الديمقراطية تشيلي كأس العالم 2026

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